Pahor: Slovenija ni v politični krizi, ampak v razmerah povečane politične negotovosti

Brdo pri Kranju, 30. maja - Slovenija ni v politični krizi, se pa nahaja v razmerah povečane politične negotovosti, je danes ob srečanju s predsednikoma Nemčije in Portugalske na Brdu pri Kranju dejal predsednik republike Borut Pahor. O usodi vlade odločata vlada in parlament, to ni v pristojnosti predsednika republike, je še poudaril.