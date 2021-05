Atene, 30. maja - Rokometaši AEK Atene so zmagovalci evropskega pokala. Grki so na povratni finalni tekmi najšibkejšega tekmovanja pod okriljem Evropske rokometne zveze v Halkidi premagali švedski Ystads s 24:20 (11:11). Grki so prvo tekmo, ki je bila prav tako pri njih v Halkidi, dobili s 30:26.