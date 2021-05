Portugalski predsednik na uradnem obisku v Sloveniji

Ljubljana, 31. maja - Predsednik republike Borut Pahor bo danes in v torek na uradnem obisku gostil portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souso, ki je v Sloveniji že od nedelje. Govorila bosta o dvostranskih odnosih med državama, sodelovanju v okviru Evropske unije in slovenskem predsedovanju Svetu EU. Rebela de Souso bosta sprejela tudi predsednika vlade in DZ.