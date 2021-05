V drugem krogu hrvaških lokalnih volitev dopoldne 14-odstotna udeležba

Zagreb, 30. maja - Drugega kroga hrvaških lokalnih volitev se je do 11.30 udeležilo 14,09 odstotka volilnih upravičencev, je sporočila hrvaška državna volilna komisija. Ob 7. uri se je odprlo nekaj več kot 5500 volišč za približno 3,2 milijona polnoletnih državljanov. Najbolj negotove so županske tekme v največjih hrvaških mestih Zagreb, Split, Reka in Osijek.