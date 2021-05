Garnbretova prepričljivo vodi, v polfinalu štirje Slovenci

Salt Lake City, 30. maja - V kvalifikacijah tretje tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju so bili uspešni štirje slovenski tekmovalci. Za najboljši dosežek je pričakovano poskrbela Janja Garnbret, ki prepričljivo vodi. Polfinale so si zagotovili še Anže Peharc s tretjim dosežkom, Katja Debevec z 12. in Vita Lukan s 16. dosežkom.