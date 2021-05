Vreme: Sončno, popoldne možna kakšna ploha

Ljubljana, 30. maja - Danes bo sprva precej jasno, po nižinah bo nekaj megle. Sredi dneva in popoldne bo v notranjosti spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.