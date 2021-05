Na Poljskem in v Litvi protesti v podporo beloruski opoziciji

Varšava, 30. maja - Na Poljskem in v Litvi se je v soboto več sto ljudi zbralo na protestih v podporo opoziciji v sosednji Belorusiji. Protestniki so pozivali k izpustitvi beloruskega novinarja Romana Protaseviča in njegove partnerke, ki so ju oblasti aretirale minulo nedeljo po prisilnem pristanku letala v Minsku, poroča britanski BBC.