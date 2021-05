Lanski podprvaki NBA z Dragićem izpadli, Denver še v igri

Miami, 30. maja - Košarkarji Miami Heat slovenskega zvezdnika Gorana Dragića, lanski podprvaki severnoameriške lige NBA, so izpadli v prvem krogu končnice. Na dvoboju z Milwaukee Bucks so slednji četrto tekmo na Floridi dobili s 120:103 in se v boju na štiri zmage s 4:0 uvrstili naprej. Dvoboj Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar, s Portlandom je izenačen.