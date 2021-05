Kosmatincem prva polfinalna tekma proti otočanom

Ljubljana, 30. maja - Boston je na prvi polfinalni tekmi vzhodne konference v končnici severnoameriške lige NHL premagal New York Islanders s 5:2 in povedel v zmagah z 1:0. V prvem krogu zahodne konference je Montreal na šesti tekmi po podaljšku ukanil Toronto s 3:2 in izid v zmagah izenačil na 3:3.