Rusija zanesljivo prek Švice, Slovaška ugnala Dansko, ZDA in Finska tesno

Riga, 29. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Latviji so danes Rusi s 4:1 premagali Švico, ZDA tesno z 2:1 Norveško, v večernem obračunu svetovnih prvakov Fincev in Nemcev pa so prvi zmagali z 2:1. Slovaki pa so po zmagi z 2:0 proti Danski spet na vrhu svoje skupine.