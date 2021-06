27 dni do OI - Med drugo svetovno vojno je Tokio plačal visoko ceno

Prva ključna datuma, povezana z drugo svetovno vojno in Japonsko, sta nedvomno 6. in 9. avgust. Takrat so leta 1945 zavezniki z atomskima bombama napadli Nagasaki in Hirošimo, z japonsko predajo se je nato druga svetovna vojna končala.

A že nekaj mesecev prej je podobno usodo doživel Tokio. Ne po napadu z atomsko bomo, toda posledice so bile precej podobne. Eden največjih zavezniških zračnih bombnih napadov v zgodovini je popolnoma opustošil mesto in napovedal razvoj dogodkov v zadnjih mesecih vojne.

Napad ameriških bombnikov B-29 z zažigalnimi bombami je bil uničujoč. Po nekaterih ocenah je bilo v noči med 9. in 10. marcem 1945 smrtnih žrtev 80.000, verjetno pa celo 100.000. Ob tem je zaradi obsežnih požarov brez domov ostal še milijon prebivalcev.

To je bil najbolj uničujoč napad na Tokio, ne pa prvi. Za sploh prvega v drugi svetovni vojni so Američani poskrbeli že 18. aprila 1942. Takrat je bila Japonska še na vrhuncu moči in je še nadzorovala potek vojne na tem območju. Napad 16 srednjih bombnikov, s katerim so se Američani pol leta po Pearl Harbourju skušali maščevati Japonski, sicer še ni povzročil večje škode japonski vojni industriji. Je pa pokazal, da Tokio kljub otoški legi ni neranljiv, in je bil prvi znanilec poznejšega preobrata na tej fronti.

Za zgodovino in razplet druge svetovne vojne je bila zelo pomembna še ena bitka. Tista pri Midwayu med 4. in 7. junijem 1942 je pomenila hud japonski pomorski poraz. Za državo, ki je bila zaradi svoje lege odvisna od surovin in hrane, pridobljenih na okupiranih ozemljih v Aziji, so bile morske poti ključnega pomena.

Američani so ji takrat zadali udarec, po katerem si japonska mornarica ni nikoli več povsem opomogla. Japonci so izgubili tudi skoraj 250 letal, ključna pa je bila izguba glavnine flote prestižnih letalonosilk. Akagi, Kaga, Soryu in Hiryu so končale na dnu morja, takšne izgube so posledično vodile v spremembo razmerij moči. Na ameriški strani so bile izgube precej manjše, Japoncem je od letalonosilk uspelo potopiti le Yorktown.