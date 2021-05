Strasbourg, 29. maja - Petindvajsetletna češka teniška igralka Barbora Krejčikova je v Strasbourgu prišla do prve turnirske zmage. Trenutno 38. igralka sveta in peta nosilka je bila v finalu 235.000 dolarjev vrednega turnirja s 6:3 in 6:3 boljša od Romunke Sorana-Mihaele Cirstea.