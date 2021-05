V Zagrebu shod nasprotnikov splava in evtanazije

Zagreb, 29. maja - Hrvaška konservativna pobuda Pohod za življenje je danes pripravila šesti shod v Zagrebu. Pod geslom Za zaščito vsakega človeškega življenja, brez diskriminacije so znova pozvali k prepovedi splava na Hrvaškem. Shod so spremljali tudi nasprotniki konservativne pobude, ki so med drugim izpostavili napis Moje telo, moja izbira.