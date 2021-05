Clippers zmanjšali zaostanek, Dončić dosegel 44 točk

Dallas, 29. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so v letošnji končnici severnoameriške lige NBA doživeli prvi poraz. V domači dvorani Dallasa so bili na tretji tekmi prvega kroga končnice boljši košarkarji Los Angeles Clippers, ki so slavili s 118:108 in zaostanek zmanjšali na 1:2 v zmagah. Najboljši posameznik na tekmi je bil Luka Dončić s 44 točkami.