Newyorški borzni indeksi po dveh tednih nazadovanja znova napredovali

New York, 29. maja - Newyorški borzni indeksi so v minulem trgovalnem tednu napredovali, kar je bila prva tedenska rast po dveh tednih nazadovanja zaradi naraščanja skrbi pred večjo inflacijo. Vseeno vlagateljev petkovo poročilo ministrstva za delo, ki je to potrdilo, ni spravilo v obup. Borze bodo v ponedeljek zaradi praznika, dneva spomina zaprte.