Polzela, 28. maja - Svojci od petka dopoldne pogrešajo 61-letnega Mirka Ernejčića iz Polzele. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno modro trenirko, svetlejši pulover in črn brezrokavnik. Obute je imel sive športne copate. Je sivolas in nosi očala, so sporočili s PU Celje. Vse, ki bi ga videli, prosijo, naj to sporočijo na telefonsko številko 113.