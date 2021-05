Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. maja - Indeksi na newyorških borzah so tretji dan zapored trgovanje sklenili v zelenem. Ekonomisti so sicer razpravljali, ali bodo vladne spodbude in ohlapna politika centralne banke Federal Reserve povzročile pregrevanje ameriškega gospodarstva, ustrašili pa se niso niti današnje višje inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.