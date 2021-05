Primorske novice o ajdovskih podjetnikih (29. 5.)

Koper, 28. maja - Alenka Tratnik v komentarju Konkurenčna prednost piše o tem, da je ajdovsko podjetništvo v vzponu. V četrtek so v podjetju BIA Separations-Sartorius odprli nove proizvodne prostore in laboratorije. V letošnjem letu načrtujejo, da bodo več kot podvojili lanske prihodke, ki so znašali 25 milijonov evrov- Širitev zmogljivosti in naložb pa še ni konec.