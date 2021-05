Kanada zabeležila drugo zaporedno zmago

Riga, 28. maja - Hokejisti Kanade so po treh porazih na uvodu svetovnega prvenstva v Rigi danes v skupini B drugič zmagali. S 4:2 so bili boljši od Kazahstana in s tem zadržali možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Enako v isti skupini velja za Norvežane, ki so možnosti zadržali z zmago 4:3 po kazenskih strelih proti Latviji.