Večer o delavcih in sočutju (29. 5.)

Maribor, 28. maja - Darja Lukman Žunec v komentarju Za sočutje gre piše o delavcih podjetij Safilo in Adient, ki so jim lastniki napovedali likvidacijo. Delavci si želijo višje odpravnine, a si minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek za to v vladi ne namerava prizadevati. Razumevanje pa bi morala pokazati prav ministra Počivalšek in Cigler Kralj, meni avtorica.