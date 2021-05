Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neuspelem poskusu razrešitve predsednika DZ Igorja Zorčiča, za razrešitev je namreč zmanjkal en glas. Pisale so tudi o množičnem protestu, ki je danes potekal v Ljubljani in na katerem se je zbralo več deset tisoč ljudi, ter o obisku slovenskega zunanjega ministra Anžeta Logarja v Moskvi.