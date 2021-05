Litija, 28. maja - Izid finalne serije za naslov državnega prvaka v futsalu med branilcem naslova Dobovcem in Litijo, najuspešnejšim slovenskim moštvom, je izenačen. Litijani so v domači dvorani dobili drugo tekmo, in sicer po streljanju šestmetrovk. Končni izid je bil 9:8, po rednem delu je bilo 2:2.