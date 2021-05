V šolskem letu 2020/21 vpisanih več dijakov in študentov

Ljubljana, 29. maja - Število srednješolcev in študentov v Sloveniji se je do prejšnjega šolskega leta zmanjševalo. V šolskem letu 2020/21 pa je v srednje šole vpisanih 1,5 odstotka več dijakov in skoraj osem odstotkov več študentov terciarnega izobraževanja, kot jih je bilo vpisanih v prejšnjem, je izpostavil državni statistični urad (Surs).