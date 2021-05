Odpoklic Bio konopljinega olja Mediterra

Ljubljana, 28. maja - Podjetje Baton je odpoklicalo izdelek bio konopoljino olje s trgovskim imenom Mediterra, saj je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenil, da vzorec konopljinega olja ni varen, so sporočili iz podjetja.

"Glede na to, da veljavna zakonodaja ne predpisuje mejne vrednosti za tetrahidrokanabinol (THC) in tetrahidrokanabinolno kislino, je laboratorij na podlagi izdelane lastne ocene tveganja ocenil, da vzorec konopljinega olja ni varen," so sporočili iz podjetja Baton. Ob tem so poudarili, da kupci lahko izdelek vrnejo na mesto nakupa.

Serijska oznaka izdelka je L024, rok uporabe pa 31. 3. 2023.