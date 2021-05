Opozicija po drugem spodletelem poskusu razrešitve Zorčiča ponovno pozvala na volitve

Ljubljana, 28. maja - Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP ocenjujejo, da je današnji že drugi spodleteli poskus zamenjave predsednika DZ Igorja Zorčiča pokazatelj, da vlada Janeza Janše v DZ nima absolutne večine. Glasovanje, ki je sovpadalo z začetkom protivladnih protestov, so označile za poraz oziroma nezaupnico vladi in ponovno pozvale na predčasne volitve.