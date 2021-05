Zahteva za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ o naročanju medicinskih pripomočkov

Ljubljana, 28. maja - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo 9. junija na zahtevo poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in nepovezanih poslancev razpravljala o problematiki javnega naročanja medicinskih pripomočkov, so sporočili iz poslanske skupine SAB. Zahtevo so vložile po odstopu članov skupine za pripravo sprememb javnega naročanja v zdravstvu.