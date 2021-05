Strelec iz San Joseja bi moral na dan pokola pred disciplinsko komisijo

San Jose, 28. maja - Samuel Cassidy bi se moral v sredo, ko je na delovnem mestu podjetja za javni transport VTA v kalifornijskem San Joseju ustrelil in ubil devet ljudi in nato še samega sebe, oglasiti pri disciplinski komisiji zaradi rasističnih izjav in izražanja sovraštva do sodelavcev, poročajo lokalni in drugi ameriški mediji.