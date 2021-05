Romunsko-češki finale v Strasbourgu

Strasbourg, 28. maja - Romunka Sorana-Mihaela Cirstea in Čehinja Barbora Krejčikova sta finalistki teniškega turnirja v Strasbourgu z nagradnim skladom 235.000 dolarjev. Romunka je v polfinalu ugnala Poljakinjo Magdo Linette s 3:6, 6:4 in 6:2, Čehinja pa je bila boljša od Nemke Jule Niemeier s 5:7, 6:3 in 6:4.