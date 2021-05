NIJZ do 23. maja prejel okoli 5300 prijav o neželenih učinkov po cepljenju proti covid-19

Ljubljana, 28. maja - Na NIJZ so v register neželenih učinkov od začetka cepljenja proti covidu-19 do vključno 23. maja prejeli skupno 2766 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja in BioNTecha, 2355 po cepivu AstraZenece, 140 po cepivu Moderne ter 83 po cepivu Janssen. Najpogosteje je šlo za splošne težave in bolečine na mestu vboda.