Pred 250 leti izdelan prvi gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd

Nova Gorica, 28. maja - V Trnovskem gozdu so se danes s prav posebnim dogodkom spomnili na prvi gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd, Flameckov načrt, ki je bil izdelan leta 1771, torej pred 250 leti. Na predstavitvi so sodelujočim predstavili različne vidike gospodarjenja s Trnovskim gozdom in njegovo 250-letno zgodovino ter ga primerjali z današnjim stanjem.