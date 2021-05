Z novelo zakona o planinskih poteh do stalnih sredstev za vzdrževanje

Ljubljana, 28. maja - V Planinski zvezi Slovenije (PZS) so danes pozdravili četrtkovo odločitev poslancev, ki so brez glasu proti z novelo zakona o planinskih poteh zagotovili stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Ministrstvo, pristojno za turizem, bo na letni ravni za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov.