Izsledili moškega, ki je ogovarjal otroka v Mariboru

Maribor, 28. maja - Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili moškega, ki so ga iskali zaradi suma nadlegovanja otroka v okolici ene od osnovnih šol v Mariboru ta teden. Ugotovili so, da gre za osebo s posebnimi potrebami, ki ni imela namena škodovati otroku, je pa ogovarjala otroka, kar so elementi prekrška zoper javni red in mir.