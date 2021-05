STO in NZS izpostavljata pomen športa pri privabljanju turistov

Ljubljana, 28. maja - Turizem niso le izpostavljeni in najbolj priljubljeni kraji, so tudi potovanja športnih navdušencev na prizorišča olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev, sta v skupni izjavi danes poudarila STO in NZS. Mesta, ki gostijo pomembna športna tekmovanja, praviloma obiščejo športni navdušenci, ki se velikokrat tja vračajo.