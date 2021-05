Na cesti med Kočevsko reko in Gotenico v prometni nesreči umrl 90-letni motorist

Kočevska Reka, 28. maja - Na cesti med Kočevsko reko in Gotenico je bil danes v hujši prometni nesreči samoudeležen 90-letni motorist. Ta je na cesti padel in se hudo poškodoval. S kraja nesreče so poškodovanca odpeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center, kjer je umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.