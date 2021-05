Slovenija v četrtfinale z drugega mesta v skupini

Gradec, 28. maja - Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je v nadaljevanju olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Gradcu zabeležila zmago in poraz. Najprej je z 18:11 ugnala Katar ter nato s 17:21 izgubila proti Dominikanski republiki. Slovenci so za Francijo zasedli drugo mesto v skupini C in se bodo v nedeljskem četrtfinalu pomerili z zmagovalcem skupine A.