Po ocenah Beovićeve verjetno kmalu možno cepljenje mladostnikov tudi v Sloveniji

Ljubljana, 28. maja - Potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) danes odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pzifer in BioNTech pri starih od 12 do 15 let, vodja slovenske strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović ocenjuje, da bi lahko kmalu začeli cepiti to starostno skupino tudi v Sloveniji. Podrobnosti morajo doreči pediatri.