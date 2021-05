Zorčič: Današnje odločanje o razrešitvi odpira vprašanje, kakšna bo funkcija DZ in predsednika DZ v prihodnje

Ljubljana, 28. maja - Predsednik DZ Igor Zorčič meni, da se pri današnjem odločanju o njegovi razrešitvi z mesta predsednika DZ odpira pomembno vprašanje, in sicer kakšna bo ta funkcija predsednika DZ in samega DZ v prihodnje. Ali bo to orodje vlade, predsednika vlade ali pa bo DZ toliko samostojen, da se bo o tem sam odločal, je dodal.