Poslovanje koroških podjetij lani slabše kot v 2019

Dravograd, 29. maja - Gospodarske družbe s Koroške so v letu 2020 dosegle slabše poslovne rezultate kot v letu 2019. Skupaj so ustvarile 1,9 milijarde evrov prihodkov in 74,6 milijona evrov čistega dobička, kar je oboje manj kot leto prej. Se je pa z 20 milijonov evrov v letu 2019 na lanskih 46,2 milijona evrov povečala skupna čista izguba, kažejo prvi podatki Ajpesa.