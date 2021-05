Hotel Cerkno si tudi letos obeta dobro poletno sezono

Cerkno, 28. maja - Za Hotel Cerkno je bila lanska poletna sezona ena najbolj uspešnih. Z ugodno ponudbo za koriščenje turističnih bonov so privabili mnogo gostov, ki so lahko ob domači hrani preživljali čas v objemu neokrnjene narave na Cerkljanskem, si ogledali naravne in zgodovinske znamenitosti ter se sproščali v termah. Optimistični so tudi letos.