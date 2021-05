Na protestu v prestolnici kritike do vlade in zahteve po predčasnih volitvah

Ljubljana, 28. maja - V prestolnici se je na protestu zbrala večtisočglava množica, ki so jo med drugim nagovorili aktivisti petkovih protestov, predstavniki sindikalnih central in drugi. Izrazili so kritike do vlade, izpostavili pomanjkanje socialnega dialoga in po njihovem mnenju sporne ukrepe in zakone te vlade. Ponovili so zahtevo po predčasnih volitvah.