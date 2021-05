Ljubljanska borza: Največ prometa z delnicami Uniorja

Ljubljana, 28. maja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,85 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Uniorja. Njihov tečaj je obstal na izhodišču. Navzgor so šle bolj prometne delnice Krke in Telekoma, pa tudi NLB, medtem ko so izgubile delnice Cinkarne, Save Re in Triglava. Indeks SBI TOP je zrasel za 0,37 odstotka.