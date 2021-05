V Prešernovem gledališču premiera avtorskega projekta Kons: Novi dobi

Kranj, 30. maja - V Prešernovem gledališču Kranj bo drevi premiera avtorskega projekta Kons: Novi dobi, ki sta ga iz poezije Srečka Kosovela ustvarila Žiga Divjak in Katarina Morano. Premiero so zaradi bolezni v ustvarjalni ekipi sprva morali prestaviti, tudi sedaj sedaj je ogled mogoč le ob upoštevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni testirani) in drugih omejitev.