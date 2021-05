V prestolnici vseslovenska vstaja za predčasne volitve

Ljubljana, 28. maja - Ljubljanski Prešernov trg je že napolnila množica protestnikov, ki so prišli izrazit nezadovoljstvo z vlado in podporo predčasnim volitvam. Zbrane bodo med drugim nagovorili predstavniki sindikalnih central, študentov, aktivisti petkovega kolesarskega gibanja in podporniki referenduma o zakonu o vodah, predstavniki kulturne in akademske sfere.