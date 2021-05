Vatikan kaznoval poljskega škofa zaradi prikrivanja zlorabe otrok

Varšava/Vatikan, 28. maja - Vatikan je danes prepovedal poljskemu škofu sodelovanje pri vseh javnih verskih slovesnosti, potem ko so ga spoznali krivega malomarnosti in prikrivanja primerov spolne zlorabe otrok s strani duhovnikov v svoji škofiji. Škof Tadeusz Rakoczy bo moral preživeti konec svojega življenja v duhu kesanja in molitve, so odločili pri Svetem sedežu.