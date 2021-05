Bia Separations - Sartorius bo z novimi prostori močno okrepila proizvodnjo

Ajdovščina, 28. maja - S prerezom traku so danes v Ajdovščini slovesno odprli nove proizvodne prostore in laboratorije podjetja Bia Separations - Sartorius, s katerimi v podjetju za petkrat povečujejo svoje proizvodne zmogljivosti. Odprtja se je udeležil tudi premier Janez Janša. "Veseli me, da se ustvarjajo nova dobro plačana delovna mesta," je dejal v nagovoru.