Stranka DeSUS dopolnila 30 let

Ljubljana, 30. maja - Danes mineva 30 let od ustanovitve stranke DeSUS, ki je od leta 1996 parlamentarna stranka. V treh desetletjih obstoja je bila članica devetih slovenskih vlad, svojega poslanca je imela tudi v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta, so ob jubileju sporočili iz DeSUS. V zadnjem času se sicer v stranki soočajo s pretresi in menjavami vodstva.