Slovenske turistične agencije začele s čarterskimi leti na grške otoke

Brnik, 28. maja - Turistične agencije Palma, Kompas in Relax so z današnjim čarterskim letom v Grčijo odprle poletno turistično sezono. Na Santorini in Kreto je z ljubljanskega letališča odletelo polno letalo s 180 potniki. Dobro se polnijo tudi drugi termini in destinacije, pri čemer je letos poseben poudarek na počitnicah in potovanjih s čarterji.