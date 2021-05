Družba Celjski sejem začela s pripravami na 53. Mos

Celje, 28. maja - Po letu in pol popolne prepovedi izvajanja sejemskih dogodkov se v družbi Celjski sejem med ljudi vračajo s 53. Mednarodnim obrtno-podjetniškim sejmom (Mos), ki bo potekal med 15. in 19. septembrom. Mos se tako vrača v prenovljeni podobi in z dodelanim konceptom. Sejem ima tudi novo usmeritev, so danes sporočili iz družbe Celjski sejem.