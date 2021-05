Državni zbor pristojnosti varstva prikritih vojnih grobišč prenesel na ministrstvo za obrambo

Ljubljana, 28. maja - DZ je danes s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejel vladno novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katero je pristojnosti varstva prikritih vojnih grobišč z ministrstva za gospodarstvo prenesel na ministrstvo za obrambo. Novelo so podprli v večini poslanskih skupin, v delu opozicije pa v njej vidijo ideološke interese.