Brezplačno testiranje v Kopru koristijo večinoma domačini

Koper, 30. maja - Mestna občina Koper bo tudi v juniju izvajala brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi ob koncih tedna. Brezplačna vikend testiranja so se začela 12. februarja, v prvih dveh mesecih so dnevno testirali okoli 740 oseb, v maju pa skoraj 1700. Na občini podatka o razmerju med domačini in ostalimi nimajo, gre pa večinoma za domačine.